আপাতত বিদেশ সফর বাতিল ভারতের মন্ত্রীদের

নতুন করে আর কোনো দেশে যেন করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্য আগামী কয়েক দিন ভারতের

মন্ত্রীরা বিদেশ সফরে যাবেন না। বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) এক টুইট বার্তায় এ তথ্য জানান দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তিনি টুইট করে বলেন, ‘আতঙ্ককে না বলুন, সতর্কতা অবলম্বন করুন। আগামী দিনগুলোতে বিদেশে যাবেন না কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আমরা এর ছড়িয়ে পড়া থামাতে পারি এবং বড় জমায়েত এড়িয়ে সবাইকে সুরক্ষিত করতে পারি।’

মোদি আরও লেখেন, ‘করোনাভাইরাস নিয়ে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির দিকে পুরোপুরি নজর রাখছে সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে, সবার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো সুদূরপ্রসারী। তার মধ্যে রয়েছে ভিসা বাতিল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়ানো।’

ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখন পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৩ জনে। এছাড়া গত মঙ্গলবার করোনায় দেশটির কর্ণাটক প্রদেশে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ভারতে দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকাতেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে পশ্চিমবঙ্গে এখনও কারও শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েনি। করোনা আক্রান্ত সন্দেহে এ রাজ্যে এ পর্যন্ত তিনজনকে হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এদিকে করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সব পর্যটন ভিসা বাতিল করেছে ভারত সরকার। এছাড়া ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া ঠেকানোর প্রক্রিয়া হিসেবে করোনা আক্রান্ত সাতটি দেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের আলাদা করে রাখা হবে।

চীন থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গত দুই সপ্তাহে এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা উৎপত্তিস্থল চীনের বাইরে ১৩ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ডা. টেড্রস অ্যাধানম ঘেব্রাইয়িসাস ‘গভীরভাবে শঙ্কিত’ বলে জানিয়েছেন।

তবে চীনে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমে আসলেও এটি আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে। ইতালিতে একদিনে আড়াই হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ইরান, স্পেন, দক্ষিণ কোরিয়াতেও লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বিশ্বজুড়ে এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৯৭৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় চীনে নতুন করে মাত্র চারজন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন, মারা গেছেন একজন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১৭০ জন। তবে করোনার তাণ্ডব চলছে ইউরোপের দেশগুলোতে। ইতালিতে একদিনে মারা গেছেন আরও ১৮৯ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১৬ জন, আক্রান্ত ১৫ হাজার ১১৩ জন। স্পেনে একদিনে নতুন করে ৮৬৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন, মারা গেছেন ৩১ জন।

ফ্রান্সে একদিনে ৫৯৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন ১৩জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১ জন। এছাড়া, ইরানে গত ২৪ ঘণ্টায় নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৭৫ জন, মারা গেছেন ৭৫ জন। দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করোনা রোগী ২২৪ জন, প্রাণহানি সাতজনের। এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৯৭৯ এবং মৃত্যু ৬৭ জনের।

