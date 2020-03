করোনা: মুম্বাইয়ে আইসোলেশন থেকে পালালেন সন্দেহভাজন ১১ রোগী

ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানীখ্যাত মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালের আইসোলেশন থেকে পালিয়ে গেছেন সন্দেহভাজন ১১ জন কোভিড-১৯ রোগী। তারা সম্প্রতি দুবাই থেকে ফিরেছিলেন। পলাতক ব্যক্তিদের খুঁজতে ইতোমধ্যেই মাঠে নেমেছে মহারাষ্ট্র প্রশাসন।

সোমবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, ওই ১১ জন দুবাইয়ে ক্রিকেট খেলায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পর তাদের নবি মুম্বাই সরকারি হাসপাতালে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে গেছেন সবাই।

এই ঘটনার পর পলাতকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও। নবি মুম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ও পুলিশ প্রশাসন ইতোমধ্যেই তাদের খোঁজ শুরু করেছে।

যদিও ১১ জনের কারোরই শারীরিক পরীক্ষার ফলাফল এখনও আসেনি। তবুও তাদের দ্রুত হাসপাতালে ফেরানোর চেষ্টা হচ্ছে। কারণ, এদের মধ্যে সত্যিই যদি কেউ করোনা আক্রান্ত থাকেন তবে সেটি আরও অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এর আগেও মহারাষ্ট্রের হাসপাতাল থেকে দু’বার রোগী পালানোর ঘটনা ঘটেছে। কিছুদিন আগেই নাগপুরের একটি হাসপাতাল থেকে পালিয়েছিলেন একজন। শহরের আরেকটি হাসপাতাল থেকেও এক সন্দেহভাজন করোনা রোগী পালিয়েছেন।

