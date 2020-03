সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মোদির মন্ত্রিসভার বৈঠক

করোনা মোকাবিলায় ভারেতে ২১ দিনের ‘লকডাউন’ চলছে। লকডাউনের প্রথম দিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বৈঠক করেছে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এমন ছবি প্রকাশ করেছেন দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ভারতীয় টেলিভিশন এনডিটিভি তি ফুট দূরত্বে পৃথক অবস্থান নিয়ে মোদির নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার এ বৈঠক নিয়ে একটি অনলাইন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি অন্যান্য মন্ত্রীদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছেন। অন্যান্য মন্ত্রীরাও ছিলেন একে অপরের থেকে নিরাপদ দূরত্বে।

দেশটির রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারি বাসভবনে আজ বুধবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দেশজুড়ে তিন সপ্তাহ অর্থাৎ ২১ দিনের ‘লকডাউন’ ঘোষণা করেন মোদি। ওইদিন মধ্যরাত থেকে দেশটির ১৩০ কোটি মানুষ ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন।

মোদি গতকাল জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সবাইকে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ‘সামাজিক দূরত্ব শুধু আক্রান্তদের জন্য দরকার এমনটা হয়তো অনেকে ভাবছেন। কিন্তু এটা ভুল। সামাজিক দূরত্ব সবাইকে মেনে চলতে হবে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীকেও।’

দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজকের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের ছবি পোস্ট করে টুইটারে লিখেছেন, ‘আমাদের এই মুহূর্তের প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো সামাজিক দূরত্ব। আমরা এটা নিশ্চিত করছি…আপনি করছেন তো?’

Social distancing is need of the hour. We are ensuring it... Are you?



Picture from today’s cabinet meeting chaired by Hon’ble PM @narendramodi ji.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/Lr76lBgQoa