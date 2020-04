করোনায় লেবাননে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূতের মৃত্যু

করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবাননে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত বারনারডিতা কাটাল্লা মারা গেছেন। ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা এ খবর নিশ্চিত করেছে।

আলজাজিজার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি বারনারডিতার দেহে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। এরপর থেকে তিনি ফিলিপাইনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই আজ ‍বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়েছে। তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে লেবাননে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বারনারডিতা কাটাল্লা কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে (স্থানীয় সময়) মৃত্যুবরণ করেছেন।’

লেবাননের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ার আগে কাটাল্লা হংকংয়ে ফিলিপাইনের কনস্যুলার জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রসঙ্গত, ফিলিপাইনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ২ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি।

Today, @DFAPHL lost one of its own. PH Ambassador to Lebanon Bernardita “Bernie” Catalla, a frontliner in our repatriation efforts, died from Covid19 in a Beirut hospital. A great loss to @DFAPHL & to our country. Our nation owes you a debt of gratitude. pic.twitter.com/Vh6nz96SE3