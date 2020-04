ভারতে লকডাউনের মধ্যে খাবারের দাবিতে বিক্ষোভ

ভারতে করোনা লকডাউনের কারণে ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়া কয়েক হাজার শ্রমিক খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গুজরাটের সুরাট শহরে কর্মরত শ্রমিকরা শুক্রবার রাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে অগ্নিসংযোগ ও ইট-পাথর ছোড়া শুরু করেন।

তাদের দাবি, হয় খাদ্যের ব্যবস্থা করা হোক অথবা নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে দেওয়া হোক। সুরাটে কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়া শ্রমিকরা জানিয়েছেন, কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হয়তো কোনো একদিন একবেলা খাবার দিচ্ছে কিন্তু বাকি সময় না খেয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো বলছে, সরকার যদি এদের জন্য খাবার আর কিছু অর্থের সংস্থান না করে, অন্য রাজ্যেও এরকম বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হবে আরও অসংখ্য মানুষ। দেশজুড়ে ২১ দিনের লকডাউন জারি করায় ভারতের কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে দিনাতিপাত করছে।

এদিকে ভারতে করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে দেশজুড়ে টানা তিন সপ্তাহের লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অনুরোধ বিবেচনা করছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতে ২১ দিনের লকডাউন আগামী মঙ্গলবার শেষ হওয়ার কথা।

দেশটির সরকারি এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লকডাউন আরও বাড়ানোর জন্য চাপ দিয়েছেন।

