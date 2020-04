কারফিউ জারির পর বাজার করার হিড়িক লেগেছে তুরস্কে

তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারাসহ ৩১টি প্রদেশে করোনাভাইরাসের কারণে আজ থেকে দুই দিনের কারফিউ জারি করেছে দেশটির সরকার। কারফিউ ঘোষণা করা হয় তা কার্যকর হওয়ার দুই ঘন্টা আগে। কারফিউ এর কারণে রাস্তা ফাঁকা হবার বদলে বাজার করার হিড়িক পড়ে গেছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার ৩১ প্রদেশে কারফিউ জারি করা হলে রাজধানী ইস্তাম্বুলের ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের নিজেদের বাজার মজুত করার জন্য ভীড় করতে শুরু করেন গোটা শহরে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আগামী দুই দিন অর্থাৎ ৪৮ ঘন্টার কারফিউ শুরুর আগে দোকান ও ব্যাংকের সামনে প্রচুর মানুষ ভিড় করে আছে; যা ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য ব্যাপক ঝুঁকির কারণ।

এছাড়া কোথাও কোথাও মারামারির খবরও পাওয়া গেছে। তুরস্কে ৫২ হাজারের বেশি মানুষকে করোনাভাইরাস সংক্রমিত রোগ কোভিড-১৯ পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৫ জনের মৃত্যু নিয়ে দেশটিতে এখন করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ১০১ জন।

টু্‌ইটারে বিভিন্ন পোস্টে ছড়িয়ে পড়েছে বাজার করতে মানুষের ভিড়ের ভিডিও ছবি।

Announcement of curfew comes just two hrs ahead of its enforcement and this is one scene in Istanbul in front of a bakery. Govn shd have taken into account the panic buying. How many ppl will be exposed to coronavirus just because they wanted to buy bread? pic.twitter.com/IIgInRxJTU