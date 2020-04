স্পেনে করোনায় মৃতের সংখ্যার হিসাবে গরমিল

মহামারি করোনাভাইরাসে মৃত মানুষের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে ইউরোপের দেশ স্পেনে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশে একমাত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড মেনে মৃতের সংখ্যা গণনার নির্দেশ দিয়েছে। খবর জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়েচেভেলে।

করোনা সংকটের ক্ষেত্রে একটি বিষয় নিয়ে বেশ সংশয় তৈরি হয়েছে, তা হচ্ছে আক্রান্ত বা মৃত মানুষের সংখ্যাটা কতটা নির্ভরযোগ্য। যেমন শুধু স্পেন নয় যুক্তরাজ্য এবং চীনের প্রকৃত মৃতের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। একই অবস্থা ইরানেও। সন্দেহের যথেষ্ট কারণও অবশ্য রয়েছে।

যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের দেহে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পরীক্ষা করলেই হয়তো প্রকৃত মৃত আক্রান্তের চিত্র পাওয়া সম্ভব। পরীক্ষার মান, কোন পর্যায়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, এমন সব বিষয়ও বিচার করা জরুরি। মৃতের সংখ্যার ক্ষেত্রেও নানা কারণে এমন অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে।

Officially, Spain’s death toll, which remains among the world’s highest, is closing in on 20,000. But there is evidence that it could be far higher, with many deaths — especially those in nursing homes — not properly classified. https://t.co/Vp4kyXXmDt