রোগীদের সেবা দিতে হাসপাতালে রাজকুমারী

গোটা বিশ্বের সঙ্গে ইউরোপের দেশ সুইডেনেও লড়ছে করোনার বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ে রাজপ্রসাদ থেকে বেরিয়ে এসে হাসপাতালে তিনি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করছেন মানুষের সেবা। রাজধানী স্টকহোমের এক হাসপাতালে অন্যদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা এই নারী হলেন সুইডেনের রাজকুমারী সোফিয়া।

করোনাভাইরাসের এই সংকট কােলে অনলাইনে একটি কোর্স করার পর স্টকহোমের সোফিয়াহেমেট হাসপাতালে কাজে যোগ দিয়েছেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী রাজকুমারী সোফিয়া। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নিতেই এমন পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে রাজকুমারী সোফিয়া সরাসরি ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় অংশ নেবেন না। বরং হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের সহযোগী হিসেবে নানান কাজ করবেন। এছাড়া তিনি হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করার কাজ, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার, রান্নাঘরে সহযোগিতার মতো কাজ করবেন।

যাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা নেই অথচ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে চান এমন ৮০ জনকে হাসপাতালটি প্রতি সপ্তাহে অনলাইনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। চাইলে সবাই সেই প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। তেমনই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সোফিয়া।

Sister Sofia reporting for duty.

Princess Sofia & fellow students posed for pics at Sophiahemmet hospital today.

They will relieve ordinary staff at the hospital which have cancelled all planned operations to relieve other hospitals during the C-19 pandemic

Jonas Ekströmer TT pic.twitter.com/etv6HMkCeT