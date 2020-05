হাসপাতালে করোনা রোগীদের পাশে পরে আছে ৭-৮টি মরদেহ

হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে রয়েছেন করোনায় আক্রান্ত রোগীরা। রোগীদের বিছানার আশপাশেই ছড়ানো রয়েছে ব্যাগে মোড়া মরদেহ। এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী শহর মুম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পরিচালিত সিয়ন হাসপাতালে। সেই ঘটনার একটি ভিডিও এখন ভাইরাল।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও এনডিটিভির অনলাইন প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, মোবাইলে তোলা সেই ঘটনার ভিডিও মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। তা দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করছেন নেটিজেনরা।

বুধবার ভিডিওটি পোস্ট করেন রাজ্য বিজেপি নেতা নীতীশ রাণে। তিনি লিখেছেন, ‌‘সিয়ন হাসপাতালের মরদেহের পাশেই ঘুমাচ্ছেন রোগীরা, এ কেমন প্রশাসন! খুবই লজ্জাজনক ঘটনা।’ ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওই ওয়ার্ডে চিকিৎসারত রোগীদের পাশেই রাখা আছে প্লাস্টিকে মোড়া সাত-আটটি মরদেহ।

বিষয়টি নিয়ে সিয়ন হাসপাতালের ডিন প্রমোদ ইনগালে বলেন, ‘কোভিড-১৯ রোগে মৃত রোগীর আত্মীয়রা মরদেহ নিতে রাজি হয়নি। তাই মরদেহুগলো সেখানে পড়ে ছিল। তবে আমরা সেগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছি। এই ঘটনার তদন্ত করা হবে।’

ভিডিওটি দেখুন>>

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!!

This is the extreme..what kind of administration is this!

Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW