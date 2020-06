ছুড়ে ফেলা হচ্ছে করোনা রোগীর মরদেহ, সমালোচনার ঝড়

সরকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করে এবং অমানবিকভাবে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তির দেহ। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এ ঘটনার ভিডিও। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা।

জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে (সাবেক পণ্ডিচেরি)। ইতোমধ্যেই এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ (পিপিই) পরা চার স্বাস্থ্যকর্মী অ্যাম্বুলেন্স থেকে মরদেহটি বের করে আনছেন। এরপর শেষকৃত্য স্থানে নিয়ে ছুড়ে ফেলছেন সেটি। ভিডিওতেই দেখা গেছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই এভাবে মরদেহ ছুড়ে ফেলেছেন ওই চারজন।

অভিযোগ উঠেছে, করোনায় মৃতদের দেহ শেষকৃত্য স্থানে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত বিধিও মানেননি ওই স্বাস্থ্যকর্মীরা। পলিথিনে না পেঁচিয়ে শুধু সাদা কাপড়ে ঢেকে মরদেহটি নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ সংক্রমণ প্রতিরোধে করোনা রোগীরে মরদেহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত পলিথিনের মুড়ে বহনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মরদেহ অত্যন্ত ধীরেসুস্থে মাটিতে রাখারও নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোনোটাই মানা হয়নি।

ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপশন নামে একটি সংস্থা বলছে, মরদেহের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

