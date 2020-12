হু হু করে বাড়ছে করোনা, লকডাউন ভুটান

মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সাতদিনের জন্য ভুটানে লকডাউন জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২২) এ ঘোষণা দেয় দেশটির সরকার। বুধবার থেকে বিধিনিষেধ কার্যকর হয়েছে।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর ফেসবুক পেজে বলা হয়েছে, ‘থিম্পু, পারো, লামোইঝিংখায় করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। মঙ্গলবার সকালেই আন্তঃরাজ্য যাতায়াত বন্ধ করা হয়েছে, পরিস্থিতির নিরিখে জাতীয় কোভিড নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স আরও কড়া নিয়ম জারি করতে চাইছে। ভুটানের প্রধানমন্ত্রীও মনে করছেন, দেশজুড়ে লকডাউন দেশটিতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। সেই সঙ্গে কমবে গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা।’

এ বিষয়ে এক সংবাদ বিজ্ঞাপ্তিতে বলা হয়েছে, ভুটানে আবারও জোন সিস্টেম চালু হচ্ছে। প্রতিটা জেলা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। নাগরিকেরদ চলাচল ওই জোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আপাতত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকবে। আগামী সাতদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করবে প্রশাসন। তবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের পরিষেবা চালু থাকছে।’

লকডাউন সাতদিন পর্যন্ত চালু থাকবে নাকি আরও বাড়বে, এ ব্যাপারে দেশটির সরকারি বিবৃতি বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের গতিপ্রকৃতি দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে ভুটানে প্রথম লকডাউন ঘোষণা করা হয় গত আগস্টে। এ সময় এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন ঘোষণা করে দেশটির সরকার। কঠোর নিয়ম মেনে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ভুটানের অর্জিত সাফল্য অনেক দেশকেই পথ দেখিয়েছিল।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভুটানে এ পর্যন্ত ৪৭৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। তার মধ্যে সুস্থ হয়েছে ৪৩০ জন। তবে দেশটিতে করোনায় এখন পর্যন্ত একজনেরও মৃত্যু হয়নি।

A nationwide lockdown will be enforced for seven days, starting tomorrow(December 23, 2020).



In continuation to the inter-district movement restriction imposed this morning, the National COVID-19 Taskforce decided the need for a more stringent action...https://t.co/QTsFEHXKcS pic.twitter.com/KSo2kTCCCM