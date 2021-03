ইমরান খানের সুস্থতা কামনায় মোদির টুইট

সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে টুইট করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার সন্ধ্যায় একটি টুইট বার্তায় মোদি বলেন, ‘কোভিড-১৯ থেকে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দ্রুত সেরে উঠুন। আরোগ্য কামনা করছি।’

পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফয়সাল সুলতান শনিবার নিশ্চিত করেন যে, ইমরান খানের দেহে করোনা উপস্থিতি ধরা পড়েছে। করোনাভাইরাসরোধী টিকা নেয়ার দু'দিন পরেই তার দেহে করোনা শনাক্ত হলো।

চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে সাধারণ মানুষকে ভ্যাকসিন দেয়ার কার্যক্রম শুরু করে পাকিস্তান। দেশটিতে জরুরি ব্যবহারের জন্য চীনের সিনোফার্ম এবং ক্যানসিনোবায়ো, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা এবং রাশিয়ার স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিন ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

Best wishes to Prime Minister @ImranKhanPTI for a speedy recovery from COVID-19.