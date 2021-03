করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ইমরান খান

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি ইতোমধ্যেই কাজকর্মও শুরু করে দিয়েছেন। মঙ্গলবার পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

এক সপ্তাহের বেশি সময় আগে ইমরান খান করোনায় আক্রান্ত হন। প্রধানমন্ত্রী ইমরানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সিনেটর ফয়সাল জাভেদ খান এক টুইট বার্তায় তার সুস্থ হয়ে ওঠার খবর নিশ্চিত করেন।

ওই টুইট বার্তায় বলা হয়, ইমরান খান ধীরে ধীরে কাজ শুরু করেছেন এবং তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সবকিছু করছেন। একই সঙ্গে লোকজনকে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে ওই টুইট বার্তায় সতর্ক করা হয়েছে।

গত ২০ মার্চ ৬৮ বছর বয়সী ইমরান খান এবং তার স্ত্রী বুশরা বিবির করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। তখন থেকেই তারা কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তবে বুশরা বিবিও সুস্থ হয়ে উঠেছেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়।

ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহণের দু’দিন পর ইমরান খানের দেহে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। তিনি চীনের তৈরি সিনোফার্মার ভ্যাকসিন নিয়েছেন।

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার এক টুইট বার্তায় তিনি নিজেই করোনায় আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাত্র কয়েকদিন আগেই করোনারোধী ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন আরিফ আলভি। এর মধ্যেই তার দেহে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়েছে।

Alhamdulillah, Prime Minister Imran Khan has fully recovered. He has

resumed work gradually & started building up his work routine as per doctors' instructions keeping in view national & intl guidelines. May ALLAH grant health to all. Ameen. Take care of urself & others #StaySafe