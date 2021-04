করোনায় বিপর্যস্ত ভারতের পাশে এবার জাপান

মহামারি করোনাভাইরাসের প্রকোপে বিপর্যস্ত ভারত। দেশটির এই ভয়াবহ বিপদে পাশে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো জাপান। দেশটি ভারতকে তিনশ অক্সিজেন জেনারেটর ও তিনশ ভেন্টিলেটর দেবে।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাতোশি সুজুকি বলেছেন, ‘সংকটকালে ভারতের পাশে আছে জাপান। আমরা ভারতকে তিনশ অক্সিজেন জেনারেটর ও তিনশ ভেন্টিলেটর দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।’

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, মহামারি করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বৃহত্তম টিকা উৎপাদনকারী দেশ ভারত। দেশটির পরিকাঠামো ওষুধ ও ভ্যাকসিন তৈরিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনে অনেক দেশে টিকা ও ওষুধ জোগান দিয়েছে দিল্লি। তাই ভারতের বিপদে এবার এগিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। বিশেষ করে জাপানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। তাই বন্ধুর বিপদে টোকিও যে পাশে দাঁড়াবে, তা ধারণা ছিল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার (২০ এপ্রিল) যুক্তরাষ্ট্র থেকে করোনা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ভারতে পৌঁছেছে পণ্যবাহী বিমান।

Japan stands with India in her greatest time of need. We have decide to proceed with the procedure to provide 300 oxygen generators & 300 ventilators: Satoshi Suzuki, Ambassador of Japan to India



