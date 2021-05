নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন বানানোর পরামর্শ দিল উত্তর প্রদেশ সরকার!

ভারতে করোনায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে অক্সিজেন নিয়ে চলছে হাহাকার। আর তাই অক্সিজেনের ঘাটতি মেটাতে এক ‘অভূতপূর্ব’ পরামর্শ দিয়েছে দেশটির উত্তর প্রদেশের সরকার। একটি মৌলিক পদার্থকে কীভাবে অন্য একটি মৌল পদার্থে রূপান্তর করা যায়, অভূতপূর্ব সেই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত মিলেছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কার্যালয় থেকে। এই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে হাসাহাসি।

করোনা অক্সিজেনের ঘাটতি মেটানোর জন্য নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন তৈরি করার উপায় বাতলে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরকার। তার অফিস থেকে টুইট করে এর জন্য আইআইটি খড়গপুরের থেকে সাহায্যের আবেদনও করা হয়েছে।

ওই টুইটে লেখা হয়, ‘অক্সিজেনের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা করতে হবে সরকারকে। সব রকম সম্ভাবনা এবং বিকল্পের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আইআইটি কানপুর এবং অন্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে হবে নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন তৈরির সম্ভাবনা।’

এমন টুইট দেখে পালটা জবাব দেয়া নিজেদের বিরত রাখতে পারেননি নেটাগরিকরা। নাইট্রোজেনের ‘এন’ এবং অক্সিজেনের ‘ও’ মিলিয়ে ইংরাজি শব্দ ‘নো’ লিখে পোস্ট করেছেন একজন। একজন আবার শুধু নাইট্রোজেনেই সীমাবদ্ধ না থেকে সমস্ত মৌলকেই অক্সিজেনে পাল্টে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন।

