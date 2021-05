বাংলাদেশসহ চার দেশ থেকে আমিরাতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান থেকে ভ্রমণকারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আগামী ১২ মে থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম খালিজ টাইমস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে দেয়া এক পোস্টে আরব আমিরাতের ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ক্রাইসিস অ্যান্ড ডিজঅ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল এভিয়েশন বলেছে, ‘ট্রানজিট ফ্লাইট ব্যতীত সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা থেকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিমানের যাত্রীদের জন্য প্রবেশে স্থগিতাদেশ জারি করা হলো।’

গত ১৪ দিন ধরে যেসব ব্যক্তি এই চার দেশে অবস্থান করছেন তাদের সবার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। তবে আমিরাতে অবস্থানরত এসব দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠাতে বিমান চলাচল অব্যাহত থাকবে।

