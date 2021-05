ভারতকে ১১০ কোটি রুপি অনুদান দিল টুইটার

মহামারি করোনাভাইরাসের প্রকোপে বিপর্যস্ত ভারত। এ অবস্থায় দেশটির পাশে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা। এবার ভারতের পাশে দাঁড়াল মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনা সঙ্কট বিপর্যস্ত ভারতকে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার অনুদান দিয়েছে টুইটার, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১১০ কোটি রুপি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে নয়, বরং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কেয়ার, এইড ইন্ডিয়া এবং সেবা ইন্টারন্যাশনাল ইউএসএ-কে ওই টাকা ভাগ করে দেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ মে) টুইটারের নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জ্যাক প্যাট্রিক ডোরসে এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ‘ভারতে করোনা সঙ্কট সামাল দিতে কেয়ার, এইড ইন্ডিয়া ও সেবা ইউএসএ-র মধ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার ভাগ করে দেয়া হয়েছে।’

$15 million split between @CARE, @AIDINDIA, and @sewausa to help address the COVID-19 crisis in India. All tracked here: https://t.co/Db2YJiwcqc