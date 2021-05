নিম-তুলসিপাতার মাস্ক পরে ঘুরছেন ভারতীয় সাধু

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই। করোনার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মাস্কই ভরসা। আর সেই মাস্ক পরেই সবাইকে অবাক করে দিয়েছেন ভারতের উত্তরপ্রদেশের এক সাধু। নিম-তুলসিপাতা আর দড়ির সমন্বয়ে তৈরি মাস্ক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি ইন্টারনেটে তার সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, এক সাধু মুখে নিম-তুলসিপাতার তৈরি ‘আয়ুর্বেদিক মাস্ক’ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাজারে চলমান সূতি, সার্জিক্যাল কিংবা এন ৯৫ মাস্কের পরিবর্তে তিনি কেন এমন মাস্ক পরেছেন জানতে চাইলে ভিডিওতে তিনি বলেন, তুলসি, নিম দুইটাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং জীবাণুনাশক। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনার পর নিম ও তুলসিপাতা দিয়ে তিনি এই মাস্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

