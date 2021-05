ভারতে এবার স্যালাইন দিয়ে করোনা পরীক্ষা, ৩ ঘণ্টায় মিলবে ফলাফল

স্যালাইন দিয়ে আরও সহজেই করোনা পরীক্ষার নতুন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন ভারতের একদল বিজ্ঞানী। বর্তমানে যে আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে করোনা পরীক্ষা হয়ে থাকে, তার চেয়ে নতুন উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি আরও সহজ। এই পরীক্ষা করতে কোনও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন পড়বে না।

বর্তমান পদ্ধতিতে নাক এবং গলা থেকে নমুনা সংগ্রহের সময়ে অনেকেরই সমস্যা হয়। নতুন পদ্ধতিতে এর দরকার পড়বে না। গার্গল করা স্যালাইন জল থেকেই তিন ঘণ্টার মধ্যে করোনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া সম্ভব।

এই পদ্ধতির উদ্ভাবক ভারতের মহারাষ্ট্রের নাগপুরের এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী কৃষ্ণ খৈরনারের নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞানীরা। নতুন পদ্ধতিকে অনুমোদনও দিয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ।

নতুন পদ্ধতিতে কীভাবে করোনা পরীক্ষা করা হবে, তা নিয়ে টুইটারে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন খৈরনার। তিনি জানান, এই পদ্ধতিতে যে কেউ নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন। একটি টিউবের ভেতরে রাখা থাকবে স্যালাইন জল। ওই জল মুখে নিয়ে ১৫ সেকেন্ড ধরে গার্গল করতে হবে। তার পর তা ওই টিউবেই তা ফেলে দিতে হবে। এটাই নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি।

