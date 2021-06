করোনার কারণে ভারতে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত

করোনাভাইরাস মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ব্যাপক সংক্রমণের মুখে সিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

কলকাতাভিত্তিক দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার খবর অনুসারে, করোনা মহামারির কারণে চলতি বছর ভারতে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা হবে কি না বা বলেও কোন পদ্ধতিতে হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এদিন বৈঠকে বসেছিল মোদি সরকার।

স্থানীয় সময় বিকেলে শুরু হওয়া সেই বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অংশ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর, সিবিএসই বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ আরো অনেকে। তবে করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় বৈঠকে থাকতে পারেননি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

পরে এক টুইটে নরেন্দ্র মোদি জানান, এ বছর দ্বাদশ শ্রেণির সিবিএসই বোর্ড পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার।

Government of India has decided to cancel the Class XII CBSE Board Exams. After extensive consultations, we have taken a decision that is student-friendly, one that safeguards the health as well as future of our youth. https://t.co/vzl6ahY1O2