বুস্টার ডোজের অনুমোদন দিল যুক্তরাষ্ট্র

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতায় দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য করোনারোধী টিকার বুস্টার ডোজের অনুমোদন দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা। দেশটির খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) জারি করা নির্দেশনা অনুসারে তৃতীয় ডোজ টিকা পেতে পারেন অঙ্গ প্রতিস্থাপনকারী, ক্যান্সার রোগীসহ প্রায় এক কোটি মানুষ। বুস্টার ডোজের বিষয়ে শুক্রবার আলোচনায় বসবে মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) একটি প্যানেল। সেখানে অনুমোদন পেলে চলতি সপ্তাহেই করোনা টিকার তৃতীয় ডোজ দেয়া শুরু করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। খবর বিবিসির।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে ফাইজার, মডার্নার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর তৈরি দুই ডোজ অথবা জনসন অ্যান্ড জনসনের এক ডোজের টিকা সবাইকে করোনাভাইরাস থেকে পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা দিতে যথেষ্ট না-ও হতে পারে, বিশেষ করে যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি দুর্বল। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্থনি ফউসি বলেছেন, আমাদের মনে হয় না যে, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতায় দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের এখনই বুস্টার ডোজ দেয়ার দরকার আছে।

Today, FDA amended the emergency use authorizations (EUAs) for both the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and the Moderna COVID-19 Vaccine to allow for the use of an additional dose in certain immunocompromised individuals. https://t.co/MYoTvX82lM pic.twitter.com/cqwF5j8pYp