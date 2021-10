অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে হেরোইনের সবচেয়ে বড় চালান জব্দ

মালয়েশিয়া থেকে যাওয়া একটি মালবাহী কন্টেইনার থেকে সাড়ে চারশ’ কেজি হেরোইন জব্দ করেছে অস্ট্রেলীয় পুলিশ। তারা বলছে, অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এটিই জব্দ হওয়া হেরোইনের সবচেয়ে বড় চালান। এর আনুমানিক দাম ধরা হচ্ছে ১৪ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৮৯০ কোটি টাকা। খবর রয়টার্সের।

অস্ট্রেলীয় পুলিশ শনিবার (১৬ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মালয়েশিয়া থেকে যাওয়া সিরামিক টাইলসের একটি মালবাহী কন্টেইনার থেকে বিপুল পরিমাণ হেরোইন জব্দ করা হয়েছে। সেগুলো মেলবোর্নের একটি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। অস্ট্রেলীয় পুলিশ সাধারণত অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তের পরিচয় প্রকাশ করে না।

