শিশুকে বৈদ্যুতিক প্লাগে পয়সা ছোঁয়াতে বললো অ্যালেক্সা

বাইরে আবহাওয়া খারাপ। এ জন্য ঘরের ভেতরই ১০ বছরের মেয়েকে শারীরিক পরিশ্রম হবে এমন কিছু করাতে চেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা ক্রিস্টিন লিভদাল। এর জন্য অ্যামাজনের ভার্চুয়াল সহকারী প্রযুক্তি অ্যালেক্সার সহযোগিতা চান তিনি। কিন্তু জবাবে অ্যালেক্সা যা বললো, তাতে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। অ্যামাজনের ইকো স্মার্ট স্পিকার বাচ্চা মেয়েটিকে বৈদ্যুতিক বোর্ডে অর্ধেক ঢোকানো প্লাগের সঙ্গে ধাতব মুদ্রা (কয়েন) ছোঁয়ানোর চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসে।

এ ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে প্রযুক্তি জগতে। ব্যাপক সমালোচনার মুখে অ্যালেক্সা প্রযুক্তিতে সংশোধন আনতে বাধ্য হয়েছে অ্যামাজন।

গত সোমবার (২৭ ডিসেম্বর) টুইটারে অ্যালেক্সার অ্যাক্টিভিটি লগের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ক্রিস্টিন। এতে দেখা যায়, একটি ওয়েবসাইটের সূত্র দিয়ে অ্যালেক্সা বলেছে, চ্যালেঞ্জটি সহজ: ওয়াল আউটলেটে ফোনের চার্জার অর্ধেক ঢোকান, এরপর খোলা অংশে একটি পয়সা স্পর্শ করান।

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8