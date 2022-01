সময় বা জায়গাবিশেষ অনেকের জন্য বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় নিজের নাম। করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে ঠিক তেমনটি হয়েছে ভারতের এক লোকের সঙ্গে। ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯’র সঙ্গে মিল থাকায় তার নাম নিয়ে চলছে রসিকতা, কটাক্ষেরও শিকার হয়েছেন বহুবার। তবে প্রাণচঞ্চল ওই ব্যক্তি বিষয়টিকে মজা হিসেবেই নিয়েছেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, ৩১ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির নাম কোভিড কাপুর। থাকেন বেঙ্গালুরুতে। একটি পর্যটন সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

The Kovid + Corona joke that noone ever seems to stop talking about. pic.twitter.com/cJ5VsHzhD0 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

করোনাকালে নিজের নাম নিয়ে কতটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে, তা নিজেই জানিয়েছেন কোভিড। যদিও ইংরেজিতে তার নামটা শুরু ‘কে’ দিয়ে, রোগের নামের মতো ‘সি’ দিয়ে নয়, তবুও হাসিঠাট্টা থেকে রেহাই মেলেনি। অবশ্য এই নামের কারণেই নেটমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছেন তিনি।

For my 30th bday, my friends ordered a cake - and Amintiri automatically assumed that it's some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. pic.twitter.com/3jrySteSbC — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

কোভিড নামের কারণে অনলাইনে অনেকবার আক্রমণের শিকার হয়েছেন ভারতীয় এ যুবক। অনেকেই তাকে ‘ভাইরাস’ বলে কটাক্ষ করেছেন। তাই তাদের উদ্দেশে শাহরুখ খানের ‘মাই নেম ইজ খান’ সিনেমার সংলাপের ঢঙে তিনি টুইটারে লিখেছেন, ‘মাই নেম ইজ কোভিড অ্যান্ড আই অ্যাম নট এ ভাইরাস’, অর্থাৎ ‘আমার নাম কোভিড এবং আমি ভাইরাস নই।’

Don't mind being the centre of some comic attention during such dark times https://t.co/IUp9yDcBTo — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 7, 2022

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

কেএএ/এএসএম