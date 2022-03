খারকিভে হামলা চালিয়ে যুদ্ধাপরাধ করেছে রাশিয়া: জেলেনস্কি

ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভে বেসামরিক লোকদের ওপর হামলা চালিয়ে যুদ্ধাপরাধ করেছে রাশিয়া, এমন অভিযোগ এনেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ওই হামলায় ডজনখানেক বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় সময় সোমবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বেসামরিক লোকদের টার্গেট করে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোও বলছে, যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হতে পারে রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চায়। আইসিসির প্রধান প্রসিকিউটর করিম খান সোমবার রাতে বলেন, ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এটি বিশ্বাস করার ‘যৌক্তিক ভিত্তি’ রয়েছে। করিম খান রাশিয়ার ইউক্রেনে হামলার বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এর আগে।

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n