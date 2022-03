করোনায় আক্রান্ত বারাক ওবামা

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, তিনি শারীরিকভাবে ভালো আছেন।

রোববার (১৩ মার্চ) রাতে এক টুইট বার্তায় বারাক ওবামা নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন।

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.