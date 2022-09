ইয়েমেনে অপহৃত বাংলাদেশি জাতিসংঘ কর্মকর্তার ভিডিও প্রকাশ

ইয়েমেনে প্রায় ৬ মাসের বেশি সময় আগে বাংলাদেশের জাতিসংঘ কর্মকর্তা সুফিউল আনামকে অপহরণ করা হয়। শনিবার ওই কর্মকর্তার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখা। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা পর্যবেক্ষণকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

শনিবার প্রকাশিত ওই ভিডিওটি গত ৯ আগস্ট রেকর্ড করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা ভিডিওটি প্রকাশ করেছে। সেখানে যে ব্যক্তিকে দেখা গেছে, তিনি এ কে এম সুফিউল আনাম।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে অপহৃত হন বাংলাদেশি এই কর্মকর্তা। তিনি ইয়েমেনের এডেনে ইউনাইটেড অফিস অব সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটির পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় আবিয়ান প্রদেশে একটি মিশন পরিচালনার সময় আরও চার সহকর্মীসহ সুফিউল আনামকে অপহরণ করা হয়। সাইট ইন্টেলিজেন্স এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন সুফিউল আনাম। তার তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সহায়তা এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশিত ভিডিওতে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মানবিক সংস্থাগুলোকে অপহরণকারীদের দাবি পূরণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সুফিউল। খুবই দুর্দশার মধ্যে দিন কাটছে এবং অপহরণকারীদের দাবি মেনে না নিলে তাকে মেরে ফেলা হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ১৯৭৭ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন সুফিউল আনাম। অবসর নেওয়ার পর থেকেই তিনি জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করছেন।

এদিকে সুফিউল আনামের ভাতিজি ফেসবুকে এক পোস্টে তার চাচার অপহরণের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তার চাচা এবং অন্যান্যদের মুক্ত করার জন্য তিনি মিডিয়া, সরকার, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাহায্য চেয়েছেন।

Al-Malahim Propaganda Media of Al-Qaeda in Arabian Peninsula(AQP) release 3:34min video. Title-Appeal From Director of United Nation Office of Security & Safety in Yemen -Akam Sofyal Anam-Urged International Community, Humanitarian Organisation & UN to come forward & get us free. pic.twitter.com/WZbH0P8jjZ