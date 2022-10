ইউক্রেন: সহায়তা পেলেও ন্যাটো-ইইউর সদস্যপদ এখনো বহু দূর

রাশিয়া ইউক্রেনের প্রায় ১৫ শতাংশ এলাকা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করার পর ন্যাটোর সদস্য হতে তোড়জোড় শুরু করেছিল কিয়েভ প্রশাসন। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরপরই ইউক্রেনকে দ্রুত ন্যাটোর সদস্য করতে আবেদন করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তার আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ারও উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি।

রুশ আগ্রাসনের মুখে ইউক্রেনের প্রতি পূর্ণ সংহতি এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা চালিয়ে গেলেও দেশটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাটো বা ইইউ’র মতো জোটে স্থান দিতে প্রস্তুত নয় পশ্চিমা বিশ্ব। জেলেনস্কির আবেদনে সাড়া দিয়ে ন্যাটোর কিছু সদস্য ইউক্রেনকে স্বাগত জানানোর পক্ষে মত দিলেও এমন সম্ভাবনাকে আপাতত অবাস্তব বলেই মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র-জার্মানিসহ বেশিরভাগ সদস্য।

ন্যাটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন, জোটের ৩০টি সদস্য দেশের সম্মতি ছাড়া কোনো নতুন সদস্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে কেবল পূর্ব ইউরোপ ও বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলোই ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে।

The presidents of Poland, Romania, Slovakia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Montenegro and North Macedonia said they support a #NATO decision made at the 2008 Bucharest summit on Ukraine’s membership prospects to the alliance. https://t.co/FP7YX0vR3t