ঋষি প্রধানমন্ত্রী হতে না হতেই দুই মন্ত্রীর পদত্যাগ

সরকারপ্রধান হিসেবে শুরুটা কি শুভ হলো ঋষি সুনাকের? তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আধা ঘণ্টা যেতে না যেতেই পদত্যাগ করেছেন মন্ত্রিসভার দুই সদস্য।

বিবিসি জানিয়েছে, মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) ঋষি সুনাক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দেওয়ার পরপরই পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন ব্যবসামন্ত্রী জ্যাকব রিস-মগ এবং বিচারমন্ত্রী ব্র্যান্ডন লুইস।

রিস-মগ সম্প্রতি বলেছিলেন, তিনি ঋষির মন্ত্রিসভায় থাকবেন বলে আশা করছেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী তাকে যে দায়িত্বই দেবেন, তা পালন করতে প্রস্তুত।

তবে আগের অবস্থান থেকে সরে আসার বিষয়ে মঙ্গলবার পদত্যাগকারী এ মন্ত্রী বলেছেন, তিনি আর বিশ্বাস করেন না যে, ঋষি সুনাক ‘সমাজতন্ত্রবাদী’। ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফকে তিনি বলেন, কনজারভেটিভ পার্টির নেতা স্পষ্টতই সমাজতান্ত্রিক নন।

এসময় ভবিষ্যতে নির্বাচনে হেরে যাওয়া এড়াতে প্রধানমন্ত্রীর পেছনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বলেও মন্তব্য করেন রিস।

An honour to have been one of the longest serving Cabinet ministers - having done eight ministerial roles, in five departments, under four Prime Ministers.



The new PM will have my support from the back benches to tackle the many challenges we face - as a Party and as a country. pic.twitter.com/ulZjpcHkWk