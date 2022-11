চীনে কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। এমনকি সংক্রমণ রোধে সরকারের জিরো টলারেন্স বা ‘জিরো কোভিড’ নীতিতেই কাজ হচ্ছে না, বরং প্রতিনিয়তই প্রাণঘাতী ভাইরাসটির সংক্রমণ নতুন রেকর্ড স্পর্শ করছে।

সোমবার (২৮ নভেম্বর) দেশটিতে ৪০ হাজার ৫২ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, যা একদিনের সংক্রমণের হিসাবে সর্বোচ্চ। রোববার শনাক্তের সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার ৫০৬। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও জিরো কোভিড নীতিতে অটল শি জিনপিং প্রশাসন।

তবে সরকারের এমন একরোখা আচরণে দেশটির নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিক বিক্ষোভগুলোতে। বিশেষ করে লোকডাউন চলাকালে জিনজিয়াংয় প্রদেশের রাজধানী উরুমকির একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের সময় আটকা পড়ে ১০ জন নিহত হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও উত্তাল হয়ে ‍উঠেছে।

রোববার (২৭ নভেম্বর) জিনজিয়াং কর্তৃপক্ষ জানায়, উরুমকিতে সোমবার থেকে গণপরিবহন চালু করে দেওয়া হবে। শহরটিতে ৪০ লাখ বাসিন্দা এখনও লকডাউনের আওতায় রয়েছে।

এদিকে শনিবার ও রোববার দেশটির বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। এমনকি এদিন বিক্ষোভকারীদের অনেকে প্রকাশ্যে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে পদত্যাগের আহ্বান জানান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রোববার সিচুয়ান প্রদেশের রাজধারী চেংদু শহরে বিপুলসংখ্যক বিক্ষোভকারী একত্র হন। সেসময় তারা ‘আমরা চিরদিনের শাসক চাই না, সম্রাট চাই না’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

