ইঁদুর শিকারী চায় নিউইয়র্ক, বেতন ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে হঠাৎ ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে গেছে। এ থেকে বাঁচতে ইঁদুর শিকারী নিয়োগ দেবে নগর কর্তৃপক্ষ। আর সেই চাকরিতে বেতন হবে বার্ষিক ১ লাখ ৭০ হাজার ডলার পর্যন্ত, বাংলাদেশি ‍মুদ্রায় যার পরিমাণ ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকার বেশি।

আগ্রহীদের প্রতি বার্তা দিয়ে নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস গত বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) এক টুইটে বলেছেন, আমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি ইঁদুরকে। আপনার যদি নিউইয়র্ক সিটির ইঁদুরগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রেরণা, সংকল্প এবং হত্যাকারী প্রবৃত্তি (কিলার ইনস্টিংক্ট) থাকে- তাহলে আপনার জন্য ‘স্বপ্নের চাকরি’ অপেক্ষা করছে।

এ বিষয়ে ‘ইঁদুর প্রশমন পরিচালক’ পদে নিয়োগের জন্য চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের কার্যালয়। সেখানকার মুখপাত্র জানিয়েছেন, নিয়োগপ্রাপ্ত এ কর্মকর্তা সরাসরি ডেপুটি মেয়র মীরা জোশির কাছে রিপোর্ট করবেন এবং তার বেতন হবে ১ লাখ ২০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার ডলারের মধ্যে।

There’s NOTHING I hate more than rats.



If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.



Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7