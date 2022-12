চীনে পাখির ঠোঁটের আকৃতির মাস্ক পরে খাওয়ার ভিডিও ভাইরাল

করোনাসংক্রান্ত কঠোর বিধিনিষেধ শিথিলের পর থেকেই অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সংক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে চীন। প্রতিদিনই দেশটির বিভিন্ন শহরের লাখ লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এমন সংকটাপন্ন পরিস্থির মধ্যেই ভাইরাল হয়েছে চীনা এক নাগরিকের অদ্ভুত আকৃতির মাস্ক পরে রেস্টুরেন্টে খাবার খাওয়ার ভিডিও।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ১৭ সেকেন্ডের ওই ভিডিওটিতে দেখা যায়, পাখির ঠোঁটের আকৃতির মাস্ক পরে একটি রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করছেন চীনা এক ব্যক্তি। ভারি কাগজ দিয়ে তৈরি ওই মাস্ক পরা অবস্থায় তিনি যখন খাবার খাচ্ছেন, তখন সেটি পাখির ঠোঁটের মতোই খুলে যাচ্ছে।

Bulls like me feeding on stocks today despite the covid fears after wearing mask. pic.twitter.com/W9LB2QRjSc