যে দৃশ্যে বুক কাঁপে

তুরস্ক-সিরিয়ায় গত দুই যুগের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার দুদিন পরেও শেষ হয়নি উদ্ধারকাজ। এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা বহু মানুষ। তাদের ধুলোমাখা রক্তাক্ত চেহারা আর বেঁচে ফেরার কাতর আকুতি বুকে কাঁপন তুলতে বাধ্য। এমন বেশ কয়েকটি ছবি ও ভিডিও ঝড় তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার ফেসবুক পেজে বুধবার (৮ ফেব্রুয়ারি) শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকে থাকা এক শিশুর শুধু মাথাটা বেরিয়ে রয়েছে। চোখ-মুখ ধুলোয় সাদা। এভাবে টানা ৪৫ ঘণ্টা আটকে ছিল সে।

উদ্ধারের আগে শিশুটিকে একটি বোতলের ছিপিতে করে একটু একটু করে পানি পান করাতে দেখা যায় এক উদ্ধারকর্মীকে। এসময় মুহাম্মদ নামে শিশুটিকে তিনি বলতে থাকেন, ‘মুহাম্মদ, পানি পান করো। এই তো ভালো, ভালো। তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে?

পরে শিশুটি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শুধু এটিই নয়, ভূমিকম্পের পর ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া লোকদের বেশ কয়েকটি ভিডিওতে শোনা গেছে জীবিত উদ্ধারের আকুতি।

#TurkeyQuake - After an earthquake in Turkey, a 7-year-old girl maintained her hand on her younger brother's head to keep him safe while they were buried by debris for 17 hours. They got out alive.#turkiyeearthquake #earthquakes #Turkey #tuerkiye pic.twitter.com/OWKsW4CKBa