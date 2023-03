ভারতে মন্দিরের কূয়ায় ধস, নিহত ১৩

ভারতের মধ্য প্রদেশে একটি মন্দিরের ভেতর থাকা প্রাচীন কূয়ায় পড়ে অন্তত ১৩ জন নিহত এবং ১৯ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ মার্চ) ইন্দোরের বেলেশ্বর মহাদেব ঝুলেলাল মন্দিরে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এদিন রাম নবমী উপলক্ষে মন্দিরটিতে হাজির হয়েছিলেন বিপুল সংখ্যক পূর্ণার্থী। এসময় একটি প্রাচীন কূয়ার ছাদের ওপর একসঙ্গে অনেকে দাঁড়ানোয় ভার সইতে না পেরে হঠাৎ ভেঙে পড়ে সেটি। এতে ৩০ জনের বেশি মানুষ কূয়ার ভেতরে পড়ে যান।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয় লোকজন কূয়ায় পড়ে যাওয়া পূর্ণার্থীদের উদ্ধারের চেষ্টা করছেন।

