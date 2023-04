যুক্তরাষ্ট্রের ৬ রাজ্যে ৪৩ টর্নেডোর আঘাত, নিহত ৪

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে শুক্রবার (৩১ মার্চ) আঘাত হেনেছে শক্তিশালী টর্নেডো। এতে বিধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি, শপিংমল, উপড়ে পড়েছে গাছপালা, উল্টে গেছে গাড়ি। প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে হয়েছে বাসিন্দাদের।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলো জানিয়েছে, টর্নেডোর আঘাতে লিটল রক এলাকায় অন্তত দুজন নিহত এবং ২০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। কারও কারও আঘাত গুরুতর। এছাড়া, উত্তর-পূর্ব আরকানসাসের ওয়াইন শহরটিও বিধ্বস্ত হয়েছে এবং কর্মকর্তারা সেখানে দুইজন নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

আরও পড়ুন>> কালবৈশাখী-শিলাবৃষ্টির সতর্কবার্তা দিলো আবহাওয়া অধিদপ্তর

লিটল রকের মেয়র ফ্র্যাংক স্কট জুনিয়র জানিয়েছেন, স্থানীয় হাসপাতালে অন্তত ২৪ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। টর্নেডোর আঘাতে শহরটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি।

Unforgettable chase in my home state today (Arkansas).



After a close intercept with the Cabot tornado, we then witnessed the Wynne and Lexa tornadoes.



Can’t say enough about my partner @wx_Frankie and his ability to keep calm and focused in tense situations.



It breaks my… pic.twitter.com/gflLwTtW4G