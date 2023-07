খবর পড়ছে এআই, ঝুঁকিতে টিভি উপস্থাপকদের চাকরি?

বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) বা এআই’র ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এতে একদিকে যেমন কার্যসম্পাদনের সময়, শ্রম ও খরচ কমে যাচ্ছে, তেমনি হুমকির মুখে পড়ছে বিভিন্ন পদে মানুষের চাকরি। তেমনই একটি পদের নাম সংবাদপাঠক বা টিভি উপস্থাপক।

২০১৮ সালে চীনের শিনহুয়া বার্তা সংস্থা চালু করেছিল বিশ্বের প্রথম এআই পরিচালিত সংবাদপাঠক। এতে ব্যবহার করা হয়েছিল কম্পিউটার গ্রাফিকস। কিন্তু চলতি বছর সংস্থাটি প্রকাশ্যে এনেছে তাদের প্রথম এআই-পরিচালিত সংবাদপাঠিকা। গত মাসে রাশিয়ার সভয়ে টিভি তাদের প্রথম ভার্চুয়াল আবহাওয়া উপস্থাপক হিসেবে ‘স্নেজানা তুমানোয়া’কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই প্রতিবেশী ভারতও। গত এপ্রিল মাসে দেশটির অন্যতম বৃহত্তম মিডিয়া গোষ্ঠী ইন্ডিয়া টুডে তাদের প্রথম ফুলটাইম এআই সংবাদপাঠিকা হিসেবে ‘সানা’কে সামনে আনে। সুন্দরী নারী মুখোচ্ছবির এই সংবাদপাঠিকাকে আজ তাক চ্যানেলে দিনে একাধিকবার খবর পড়তে দেখা যাচ্ছে।

গত রোববার (৯ জুলাই) আরও একটি এআই সংবাদপাঠিকার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ভারতীয় চ্যানেল উড়িষ্যা টিভি (ওটিভি)। চ্যানেলটির নতুন এই সংবাদপাঠিকার নাম ‘লিসা’। পরনে শাড়ি, কপালে টিপ, কানে দুল আর মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ওড়িয়া এবং ইংরেজি ভাষায় খবর পড়ছে লিসা।

Meet Lisa, OTV and Odisha’s first AI news anchor set to revolutionize TV Broadcasting & Journalism#AIAnchorLisa #Lisa #Odisha #OTVNews #OTVAnchorLisa pic.twitter.com/NDm9ZAz8YW