আমির আলির পরিবারের কাছে ১ আগস্ট তারিখটি একটু স্পেশাল। এখানে একটু বলাটাও ভুল হবে, তারিখটি অনেক অনেক বেশি স্পেশাল তাদের জন্য। কারণ এটি আমির আলি ও তার স্ত্রী খুদেজা উভয়ের জন্মদিন। তারা বিয়েও করেছিলেন একই তারিখে। এরপর বিভিন্ন বছরে সাতটি সন্তান জন্ম দিয়েছেন এ দম্পতি, যাদের জন্মদিনও তারিখে। অর্থাৎ, আমির আলির পরিবারের নয় সদস্যের জন্মদিনই একই তারিখে, ১ আগস্ট।

পাকিস্তানের অদ্ভুত এই ঘটনাটি এরই মধ্যে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের হিসাবে, একই তারিখে পরিবারের সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যের জন্মদিন হওয়ার রেকর্ড এখন আমির আলির পরিবারের দখলে। শুধু তা-ই নয়, সর্বোচ্চ সংখ্যক ভাই-বোনের একই তারিখে জন্মদিন হওয়ার রেকর্ডও তাদের।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্যমতে, পাকিস্তানের লারকানা অঞ্চলের পরিবারটিতে রয়েছেন বাবা আমির আলি, মা খুদেজা এবং তাদের ১৯ থেকে ৩০ বছর বয়সী সাত সন্তান। এরা হলেন সিন্ধু, সাসুই, স্বপ্ন, আমির, আম্বার, আম্মার ও আহমার। এদের মধ্যে সাসুই ও স্বপ্ন জমজ বোন এবং আম্মার ও আহমার জমজ দুই ভাই। তাদের সবার জন্মদিনই ১ আগস্ট।

আবার একই তারিখে আমির ও খুদেজার বিয়েবার্ষিকীও। ১৯৯১ সালের ১ আগস্ট বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তারা। এর ঠিক এক বছর পরেই তাদের প্রথম মেয়ে জন্ম নেয়। অদ্ভুতভাবে সেই দিনটিও ছিল ১ আগস্ট।

বাবা-মায়ের জন্মদিন ও বিয়েবার্ষিকীতে বড় মেয়ে জন্ম নেওয়ায় বেশ আশ্চর্যই হয়েছিলেন আমির আলি ও খুদেজা। এটিকে ‘আল্লাহর উপহার’ মনে করেছিলেন তারা।

কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে না, চমকের সবে মাত্র শুরু। এর কয়েক বছর পরেই একই তারিখে এ দম্পতির ঘরে জন্ম নেয় প্রথম জমজ সন্তান সাসুই ও স্বপ্ন। এরপর একে একে আরও দুই সন্তান জন্মায় ১ আগস্ট তারিখে। সবশেষ ২০০৩ সালের ১ আগস্ট দ্বিতীয়বার জমজ সন্তান আসে আমির-খুদেজার সংসারে।

এর মাধ্যমে আরও একটি বিশ্বরেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন তারা। তা হলো একই তারিখে দুবার জমজ সন্তান জন্ম দেওয়া। বিশ্বে এর আগে মাত্র চারবার এ ধরনের ঘটনার রেকর্ড রয়েছে।

