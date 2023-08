হিমাচলে ভারী বৃষ্টিতে ১৬ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ অনেকে

ভারতের হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৬ জন। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে। বৃষ্টির প্রভাবে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি পৃথক ঘটনায় এসব মানুষ হতাহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে জনপ্রিয় পর্যটন শহর সিমলায় ভূমিধসে মারা গেছেন নয়জন। এছাড়া সোলান জেলায় শনিবার (১৩ আগস্ট) রাতে ভারী বৃষ্টিতে প্রাণ হারিয়েছেন আরও সাতজন।

সিমলার ডেপুটি কমিশনার আদিত্য নেগি বার্তা সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, শহরটিতে ভূমিধসের ঘটনায় ১৫ থেকে ২০ জন এখনো মাটির নিচে চাপা রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এএনআই জানিয়েছে, সোলানের কান্দাঘাট মহকুমায় অতিবৃষ্টির পর ছয়জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে আকস্মিক বন্যায় দুটি বাড়ি ও একটি গোয়ালঘর ভেসে গেছে। সোলানে নিহতদের মধ্যে অন্তত চারটি শিশু রয়েছে।

আরও পড়ুন>> সবচেয়ে বেশি গরমের মুখে দক্ষিণ এশিয়ার শিশুরা: জাতিসংঘ

এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। এক টুইটে তিনি বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এক টুইটে বলা হয়েছে,সোলান জেলার জাদন গ্রামে সাতজনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকাহত। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা রইলো। এই কঠিন সময়ে আমরাও আপনাদের বেদনা ও দুঃখের অংশীদার।

WATCH | Shimla's Summer Hill area hit by landslide; few people feared dead, operation underway to rescue stranded persons



CM Sukhvinder Singh Sukhu and state minister Vikramaditya Singh are on present on the spot pic.twitter.com/sjTLSG3qNB