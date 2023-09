‘প্রধানমন্ত্রীকে অন্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতে উৎসাহিত করেছেন মোদী’

বাংলাদেশকে বিশেষ অতিথি হিসেবে জি-২০ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানোয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন, এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে ব্যাপক সম্মানিত করেছে ভারত।

ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআই’র সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সম্মেলনের পুরোটা সময় প্রধানমন্ত্রীকে অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গে দেখা করতে উৎসাহিত করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

তিনি বলেন, আমরা খুবই গর্বিত। প্রধানমন্ত্রীও (শেখ হাসিনা) বলেছেন, অতিথি দেশ হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের সম্মানিত করা হয়েছে এবং আমরা ভারতের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। গ্লোবাল সাউথের সমস্যাগুলো উত্থাপন করার জন্য আমাদের সম্মান ও বিশেষ অধিকার দিয়েছে তারা।

এ কে মোমেন আরও বলেন, বাংলাদেশ বিশেষভাবে গ্লোবাল সাউথের সমস্যাগুলো উত্থাপন করে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনে আমরা নেতা, আমরা নারীর ক্ষমতায়নে নেতা, আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী সেই বিষয়গুলো জি-২০ নেতৃত্বের সামনে উন্মোচন করেছেন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে গত শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) নয়াদিল্লিতে পৌঁছান শেখ হাসিনা। ওইদিনই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় তার।

সেদিন দুই দেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। এর মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্ট সংক্রান্ত একটি সমঝোতাও রয়েছে।

G 20 in India | US President Joe Biden and Bangladesh PM Sheikh Hasina share a candid moment as they take a selfie at the venue of the G 20 Summit in Delhi.



