২৬ মামলা জিতেছেন যে ভুয়া আইনজীবী

হাইকোর্টের আইনজীবী সেজে নিয়মিত শুনানিতে অংশ নিতেন। এভাবে যুক্তিতর্কে লড়ে ২৬টি মামলাও জিতেছেন। কিন্তু আদতে নিবন্ধিত কোনো আইনজীবীই নন তিনি। দীর্ঘদিন এভাবে প্রতারণা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে সম্প্রতি এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কেনিয়া কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে খালিজ টাইমস জানিয়েছে, ব্রায়ান মুয়েন্ডা নামে ওই ব্যক্তি আইনজীবী সেজে কেনিয়ার হাইকোর্ট, আপিল কোর্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে শুনানিতে অংশ নিতেন।

গত সপ্তাহে তাকে গ্রেফতার করেছে কেনিয়ার র‌্যাপিড অ্যাকশন টিম (র‌্যাট)। বিষয়টি নিশ্চিত করে ল সোসাইটি অব কেনিয়ার (এলএসকে) নাইরোবি শাখা জনগণকে সতর্ক হওয়ার এবং আইনজীবী সেজে প্রতারণা করছেন, এমন আর কারও তথ্য থাকলে তা জানানোর আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটঠফর্ম এক্সে এলএসকে বলেছে, র‌্যাপিড অ্যাকশন টিমের মাধ্যমে এলএসকে নাইরোবি শাখার নজরে আনা হয়েছে যে, ছবির ব্যক্তিটি নিজেকে কেনিয়া হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট এবং এলএসকে নাইরোবি শাখার সদস্য হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন ও পরিচালনা করছিলেন।

Notice: It has been brought to the attention of the LSK Nairobi Branch through the Rapid Action Team (RAT), that the above pictured person has been presenting and conducting himself as an Advocate of the High Court of Kenya and a member of LSK Nairobi Branch. pic.twitter.com/v3Bx75Fmgn