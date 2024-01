নওয়াজ শরীফের সমাবেশে সত্যিকারের বাঘ-সিংহ

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরে মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) একটি নির্বাচনী র‌্যালিতে যোগ দেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। সেখানে তাকে স্বাগত জানাতে একটি সত্যিকারের বাঘ, সিংহ নিয়েই হাজির হন সমর্থকরা।

পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম জিও টিভি জানিয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে এনএ- ১৩০তম আসন থেকে নির্বাচন করবেন নওয়াজ।

মঙ্গলবার নিজের নির্বাচনী এলাকায় নওয়াজ শরীফকে স্বাগত জানাতে সিংহের পাশাপাশি একটি বাঘও খাঁচায় ভরে নিয়ে আসা হয়। খাঁচার ভেতর বাঘ ও সিংহ দেখতে পেয়ে সেলফি তোলার হিড়িক পড়ে যায়। তবে বিষয়টি জানার পরেই নওয়াজ শরিফ এসব প্রাণী ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

