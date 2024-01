নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগাহে কাওয়ালিতে মজলেন ম্যাক্রোঁ

প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ভারত সফরে রয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁ। শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) দিনভর সেই পর্ব মিটিয়ে রাতে গিয়েছিলেন হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগাহে। সেখানে দীর্ঘসময় কাওয়ালি উপভোগ করেছেন তিনি।

ভারতীয় রাজধানী দিল্লির বুকে অবস্থিত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগাহর বয়স ৭০০ বছরেরও বেশি। ভারতে সুফি সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে হয় এই দরগাহকে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত পৌনে ১০টার দিকে সেখানে পৌঁছান ফরাসি প্রেসিডেন্ট। তাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়। এরপর মেঝেতে পাতা কার্পেটের ওপরেই পা মুড়ে বসে পড়েন ম্যাক্রোঁ।

দরগাহে তার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ কাওয়ালি অনুষ্ঠানের। বিভোর হয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক সেই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে দেখা যায় ফরাসি প্রেসিডেন্টকে।

#WATCH | President of France Emmanuel Macron visited the Hazrat Nizamuddin Aulia Dargah on Friday. (26.01)



