অপারেশন থিয়েটারে বিয়ের ফটোশুট! চাকরি খোয়ালেন চিকিৎসক

একজন রোগীর জীবন বা মরণ নির্ভর করে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে। কিন্তু, সেই অপারেশন থিয়েটারই যখন বিয়ের আগে ফটোশুটের জায়গা হয়ে যায়, তখন সেটা অধিকাংশের কাছেই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়। আর ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের চিত্রদুর্গ জেলার এমন ঘটনাই ঘটেছে এবং ঘটনাটির একটি ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে।

ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যায়, চিত্রদুর্গের ভরমসাগর সরকারি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে (ওটি) অ্যাপ্রন পরা অবস্থায় রোগীর অস্ত্রোপচার করছেন এক চিকিৎসক। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার হবু স্ত্রী। হবু স্বামীকে অস্ত্রোপচারে সাহায্য করছেন তিনি।

প্রথম দেখায় মনে হবে এটা আসলেই সত্যিকার কোনো অপারেশনের ভিডিও। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি ওই চিকিৎসক ও তার হবু স্ত্রীর সামনে ক্যামেরা ও লাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবার কিছুক্ষণ পর ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে হাসতে থাকেন অস্ত্রোপচারের বিছানায় থাকা ব্যক্তিটি।

