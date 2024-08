টানা বৃষ্টিতে কলকাতায় দুর্ভোগ, ডুবলো বিমানবন্দর

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। দিনদুয়েক ধরে গোটা পশ্চিমবঙ্গে চলছে একনাগাড়ে বৃষ্টি। তাতে প্লাবিত হয়ে পড়েছে কলকাতা বিমানবন্দরসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকা।

শনিবার (৩ আগস্ট) সকাল থেকেই দেখা নেই সূর্যের। বৃষ্টি মাঝে মধ্যে থামছে ঠিকই, তবে বিরাম খুব বেশি নেই। পানি জমেছে কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। জলবদ্ধতা দূর করতে সকাল থেকেই কাজ করছেন পৌরসভার কর্মীরা। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও জমে থাকা প্লাস্টিক সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, যাতে পানি নামতে অসুবিধা না হয়।

একটানা বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যদিও তাতে প্লেন ওঠানামা বন্ধ হয়নি।

Kolkata | Flight operations at Kolkata Airport are proceeding normally despite heavy rainfall. Both the runway and all taxiways are fully operational.



However, a few parking stands are affected by waterlogging for which additional pumps have been deployed. pic.twitter.com/ddrEu4rmVE