শেখ হাসিনার বিপদ নিয়ে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ভারতীয় জ্যোতিষী

শেখ হাসিনার জীবনে এমন দুঃসময় আসবে, তা নিয়ে এক বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ভারতের প্রশান্ত কিনি নামে এক জ্যোতিষী। তার করা সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, প্রশান্ত কিনি গত বছর বলেছিলেন, ২০২৪ সালের মে, জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে শেখ হাসিনাকে সতর্ক থাকতে হবে। এসময় তার ওপর হত্যাচেষ্টা করা হতে পারে।

I have Already predicted Sheikh Haseena will be in trouble in August 2024 ,

Is she flee her country !!!! https://t.co/WePWMaOOkP