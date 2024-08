জলাধারের মুখ খুলে দিয়ে ডুবলো গুজরাট, নিহত ২৯

ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাট। এই দুর্যোগে এরই মধ্যে সেখানে অন্তত ২৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রায় ২০ হাজার মানুষকে। তবে সহসাই এই বিপদ কাটছে না গুজরাটবাসীর। রাজ্যটিতে আরও কিছুদিন ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত গুজরাটে ভারী বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। বিশেষ করে, বৃহস্পতিবার সৌরাষ্ট্র জেলার বিভিন্ন অংশে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বৃষ্টি-বন্যাজনিত কারণে রাজ্যটিতে এ পর্যন্ত ২৯ জন মারা গেছেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন ১৮ হাজারের বেশি মানুষ।

