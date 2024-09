গলায় ‘অভিযোগপত্রের মালা’ পরে এবং হামাগুড়ি দিয়ে সরকারি দপ্তরে ঢুকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ জানালেন ভারতের এক যুবক! তার সেই কাণ্ড ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য প্রদেশের নিমুচ জেলায়। ভাইরাল যুবকের নাম মুকেশ প্রজাপতি। তিনি কাঙ্করিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

গ্রামপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একাধিকবার জেলা প্রশাসকের দপ্তরে অভিযোগ করেছিলেন মুকেশ। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। ছয় বছর পরেও গ্রামপ্রধানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন।

এরপরেই অভিনব উপায়ে প্রতিবাদের পরিকল্পনা করেন মুকেশ। তিনি দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে যেসব নথি জমা দিয়েছিলেন, সেগুলোর মালা পরে হাজির হন সোজা জেলা প্রশাসকের দপ্তরে।

