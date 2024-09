চলছিল মৎস্য দপ্তরের প্রদর্শনী। কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের মাছ। বিশেষ এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে চলে যান। গণ্ডগোল বাধে তারপরই। উপস্থিত জনগণ হামলে পড়ে কৃত্রিম জলাশয়ে। মুহূর্তেই লুট হয়ে যায় প্রদর্শনীর জন্য রাখা সব ‘সরকারি মাছ’।

গত শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের বিহারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভারতীয়দের মাছ লুটের সেই দৃশ্য।

জানা যায়, স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল মৎস্য প্রদর্শনীর। যথাসময়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি ফিতা কাটার পর ঘুরে দেখেন গোটা প্রদর্শনী।

জনগণের দেখার জন্য একটি বায়োফ্লক ট্যাংকে বিভিন্ন ধরনের মাছ রাখা ছিল। কিন্তু নীতীশ কুমার বেরিয়ে যেতেই বদলে যায় প্রদর্শনীর চেহারা। বায়োফ্লক ট্যাংকে ঝাঁপিয়ে পড়েন সবাই। মাছ নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায় জনগণের মধ্যে।

‘Sarkari Fish’ looted by people as soon as CM Nitish Kumar left the exhibition venue. pic.twitter.com/V8PItPpsS4