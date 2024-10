নির্বাচনের আগে ময়লার ট্রাক চালালেন ট্রাম্প, বাইডেন-কমলাকে কটাক্ষ

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মধ্যে। তাদের এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ট্রাম্পের সমর্থকদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এর প্রেক্ষিতে এক অভিনব কৌশলে প্রতিপক্ষকে জবাব দিলেন ট্রাম্প। একটি গারবেজ ট্রাক চালিয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন, বাইডেন ও কমলা হ্যারিস ‘মার্কিন জনগণকে ঘৃণা করেন’।

গত বুধবার (৩০ অক্টোবর) উইসকনসিনে ট্রাম্পের এই গারবেজ ট্রাক চালানোর ঘটনা বেশ আলোচিত হয়েছে। তিনি গাড়ির ভেতর থেকে বলেন, এটি কমলা ও বাইডেনের সম্মানে করা হয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আপনি যদি মার্কিন জনগণকে ঘৃণা করেন, তাহলে প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। আমার ধারণা, তারা (বাইডেন-কমলা) সেটাই করেন।

ট্রাম্পের এই মন্তব্য তার সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

BREAKING: Donald Trump gets picked up in Green Bay, Wisconsin by a garbage truck, just one day after Joe Biden called Trump supporters "garbage." pic.twitter.com/jqjiX6a43V