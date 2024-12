ভুলে দানবাক্সে পড়ে গেলো আইফোন, ফেরত দেবে না কর্তৃপক্ষ

মন্দিরের দানবাক্সে দেওয়ার জন্য টাকা বের করছিলেন। কিন্তু হাত ফসকে টাকার বদলে বাক্সে পড়ে যায় ভক্তের আইফোন। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটে যান ওই ব্যক্তি।

কিন্তু সেখান থেকে সাফ জানানো হয়, দানবাক্সে একবার কিছু পড়লে সেটা ভগবানের হয়ে যায়।

হাজারো কাকতি-মিনতিতেও কাজ হয়নি। কর্তৃপক্ষের আজব এই দাবিতেই তুলকালাম বেধে যায় ভারতের তামিলনাডুর থিরুপরুরের আরুলমিগু কান্দাস্বামী মন্দিরে।

iPhone accidentally fell into the temple's hundi..



The temple administration refused to return it the owner, saying it belonged to the temple.pic.twitter.com/4VgfcRk0Ib